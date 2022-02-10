Самара, 10 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. 411 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Сообщается, что всего за минувшие 24 часа в Самарской области было выявлено 3379 носителей коронавируса, за прошедшие сутки в регионе констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки справились с этим вирусом 1737 человек.

Согласно данным на 9 февраля в Самарской области за сутки госпитализировали 485 пациентов с COVID-19.