Москва, 10 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Как и во многих других странах, в России YouTube занимает доминирующее положение на рынке онлайн-видео, что делает его важным источником информации для граждан. Поэтому российские регуляторы должно прилагать все возможные усилия для обеспечения интересов россиян при пользовании данным сервисом, в том числе права на свободу слова и свободное получение информации, считает первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александр Малькевич.

ИА REGNUM Интернет

Об этом он рассказал, комментируя решение ФАС РФ о признании компании Google нарушившим антимонопольное законодательство.

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«Интернет-платформы, какими бы крупными они ни были, остаются частными компаниями, а значит не имеют права самостоятельно определять, что хорошо, а что плохо для общества. В цивилизованных демократических странах мандат на это есть только у государства. Тем более, что необоснованные блокировки аккаунтов простых граждан и российских журналистов зачастую носят характер откровенной цензуры, запрещенной Конституцией РФ», — подчеркнул Александр Малькевич.

«Во многих странах, в том числе и в России, поведении иностранных онлайн-платформ очевидны двойные стандарты. Так, в случае с нашей страной, деструктивный контент игнорируется и не удаляется годами, в том числе, допускается распространение политизированного противоправного контента (призывов к участию в несанкционированных акциях). На момент подачи РОЦИТ заявления в ФАС в России еще не был принят закон «о приземлении» крупнейших иностранных ИТ-компаний, к которым, безусловно, относится Google, в российской юрисдикции, что крайне затрудняло диалог с ними, в том числе, и по вопросам необоснованных блокировок. Сегодня, когда закон наконец принят, и многие компании уже приступили к реализации его требований (созданию формы на сайте формы обратной связи и открытия в России своего официального полномочного представительства), есть все основания полагать, что подобные вопросы будут решаться гораздо более эффективно», — считает эксперт.