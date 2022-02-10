Москва, 10 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Россия нуждается в мигрантах. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По мнению парламентария, без притока иностранной рабочей силы невозможно обеспечить развитие России.

«Что касается оценки миграции, как явления — не могу не согласиться с тем, что нормально развивающаяся страна нуждается в притоке рабочей силы. Ну вот не было, наверное, ещё ни одного примера, когда узкая, замкнувшаяся в себе группа людей добилась ощутимых эффектов. Эту группу либо кто-то поработил, либо она растворилась в экспансионистской группе. Поэтому миграция для России — вещь позитивная. Мы испытываем потребность в трудовых ресурсах», — сказал Кирьянов.