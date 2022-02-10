Ставрополь, 10 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае к 10 февраля от COVID-19 привиты 1915 детей и подростков. Все привитые чувствуют себя хорошо, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Иммунизацию вакциной «Спутник М» прошли 1915 детей, побочных эффектов нет», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье было поставлено 1920 комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник М». Главный внештатный специалист краевого минздрава по инфекционным болезням Лариса Ткаченко подчеркнула, что применяемая антиковидная вакцина создана специально для детей, она ослаблена в пять раз по сравнению с препаратом для взрослых.

В минздраве также сообщили, что общее число граждан, принявших участие в вакцинации, составило свыше 1,313 млн человек. Полностью привитыми являются 1 075 634 жителя края.