Киев, 10 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Дополнительным условием выполнения «Минска-2» следовало бы сделать выплату Киевом компенсаций Донецку и Луганску за семь лет войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 февраля, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев «не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях, в российской интерпретации». «Но это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе», — добавил он.

« Никаких «российских условий» выполнения Минских соглашений 2015 года не существует. Есть немецкая формула их выполнения, формула Штайнмайера, но и она не сработала. Не сработала из-за Киева.

В остальном Минские соглашения существуют в том виде, в каком были одобрены Советом Безопасности ООН ещё в далёком 2015 году, и именно так должны выполняться — с поправкой на затягивание их выполнения Киевом на 7 лет.