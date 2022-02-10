Лондон, 10 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии рассматривает Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса», — сказал генсек альянса.

Также Столтенберг рассказал, что в настоящее время у альянса имеются боевые группы в странах Прибалтики и Польше.

«Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что благодаря усилиям Североатлантического альянса в настоящее время подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше, чем в 2014 году.