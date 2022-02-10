Москва, 10 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На мигрантов приходится незначительная доля совершенных в России преступлений. Об этом 10 февраля заявил член общественного совета при МВД, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам общественного деятеля, в 2021 году на мигрантов пришлось только 2% от общего числа совершенных в России преступлений и 3,5% от количества раскрытых преступлений.

«Я неоднократно говорил, даже если в России будет совершено одно преступление, оно не должно остаться без внимания. Поэтому, конечно, те деяния, которые совершены за последнее время, причем резонансные преступления, они не должны остаться без внимания», — сказал Волох.