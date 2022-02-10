Минск, 10 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. «Центр «Системная правозащита» проводитпресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко, во время которой он поделился информацией, подтверждающей факты геноцида на границе Польши и Белоруссии», — сообщил 10 февраля белорусский гостелеканал «ОНТ».

Gpk.gov.by На белорусско-польской границе

"6 июня 2021 года по приказу полковника Матеуша Куявского я явился в свою воинскую часть, там командир второго дивизиона провел с нами краткий инструктаж, во время которого сказал, что мы будем переброшены на границу, нам приказали взять оружие и снаряжение», — цитируют белорусские пропагандисты заявление польского дезертира.

Согласно сообщению гостелеканала, Чечко сообщил, что перед выездами на польско-белорусскую границу польские пограничники угощали армейцев алкоголем. «Бывший военнослужащий утверждает, что под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши, он принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети. Также в операциях участвовали его коллеги Чечко Камил Карвовский, Мартин Попяк и Томек Ройек», — сказано в сообщении.

Напомним, указанный белорусским гостелеканалом «центр» является государственной «правозащитной» организаций, в которую трудоустроен обвинённый КГБ в терроризмеРоман Протасевич — фигурант громкого скандала вокруг лжеминирования борта ирландской авиакомпании Ryanair. Протасевич был арестован в мае 2021 года, Чечко дезертировал в декабре.

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Ранее, 28 января Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту напомнил о заявлениях Чечко и, назвав прибывавших из Белоруссии в Польшу нелегалов «беженцами» сообщил, что на них была организована «охота» и «сотни тысяч людей» были убиты и захоронены в лесах.