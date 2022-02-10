Курган, 10 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 10 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 92 человека, выписались по выздоровлении 1330. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1264 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 10 февраля выявлено 63 382 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 52 781 человек, скончались 1069 пациентов (на четыре человека больше, чем днём ранее).