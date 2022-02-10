Липецк, 10 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заразился коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Артамонов 10 февраля на своей странице в инстаграм выложил видеообращение к подписчикам.

«Дорогие друзья! Ковид пришёл и ко мне. Чувствую себя неплохо, перешёл на удалённую работу. Надеюсь, что на следующей неделе вернусь на работу очно», — рассказал глава региона.