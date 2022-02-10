Кемерово, 10 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Детям, заразившимся коронавирусом, госпитализация требуется реже, чем взрослым. Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением Кемеровской районной клинической больницы Ирина Гончарова.

Коронавирус

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«Наиболее частыми симптомами у детей являются лихорадка и кашель, — приводит сайте Vse42.ru комментарий Гончаровой. — Возможно проявление симптомов интоксикации, таких как миалгия, слабость, тошнота. У некоторых отмечаются боли в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта».

Она подчеркнула, что чаще всего дети заражаются при контакте со взрослыми.