Мурманск, 10 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 1408 носителей коронавируса, 122 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3009.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог ответила антиваксерам, которые хотят получить QR-код по наличию антител.