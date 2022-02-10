В Мурманской области за сутки госпитализировали 122 ковид-пациента
Мурманск, 10 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 1408 носителей коронавируса, 122 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3009.
Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог ответила антиваксерам, которые хотят получить QR-код по наличию антител.