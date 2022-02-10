Киев, 10 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Экономическая ситуация на Украине стабильная, несмотря на «психологическое давление» со стороны соседа — Россия сконцентрировала у границ свои войска. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 10 февраля на встрече с представителями деловых кругов.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По его словам, риски для страны возникли ещё в 2014 году, вопрос заключается в их градусе и в том, как Киев на них реагирует. Вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны, на стабильность в экономике указывает в числе прочего укрепление национальной валюты.

«Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в ДонбассеБорис Грызлов ранее заявил, что в Киеве усилилась «партия войны», которая фактически втягивает страну в реальный конфликт.

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