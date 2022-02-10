Ставрополь, 10 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано 14 случаев смерти пациентов от COVID-19. Столько же случаев летального исхода произошло днем ранее. Общее число скончавшихся от последствий коронавируса в крае достигло 6585 человек, сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки были госпитализированы в ковидные госпитали 296 человек. Выписаны за этот же день 1530 пациентов. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, большинство заболевших лечится амбулаторно. В ковидных госпиталях остаются свободными более 20% коек.

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 1826. Число носителей опасного вируса за все время пандемии достигло 158 864 человека.