Томск, 10 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. По состоянию на 10 февраля в Томской области выявлено 76 318 носителей коронавируса, выздоровели 65 115 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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За прошедшие сутки в Томской области выявлено 1003 носителя коронавируса, выздоровели 137 человек. Госпитализация потребовалась 241 ковид-пациенту.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в регионе был подтверждён 981 случай заражения, выздоровел 131 человек, госпитализировали 229 пациентов.