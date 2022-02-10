Кемерово, 10 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области на текущей неделе наблюдается снижение числа детских садов, школ, отдельных групп и классов, находящихся на «удалёнке». Об этом сообщила министр образования региона Софья Балакирева.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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По её данным, на дистанционное обучение отправлены 107 школ (17%), в том числе два губернаторских образовательных учреждения, 3415 классов (23%).

Кроме того, на карантине в 69 детских садах находятся 109 групп (1,8%), 23 детсада закрыты полностью (2%).