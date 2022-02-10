Париж, 10 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Окончательное решение вопроса по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2) остается за Германией. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

Как отметил глава МИД Франции, Париж в этом вопросе не ориентируется на позицию Соединенных Штатов.

«Нет, мы считаем, что это дело Германии. Только Германии решать, что она будет делать», — сказал он.

При этом Ив Ле Дриан указал, что коллеги из ФРГ дали ему ясно понять, что в случае введения новых антироссийских санкций в них также будет включен и указанный трубопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сенаторы в Конгрессе США могут не успеть рассмотреть законопроект о новых санкциях против России из-за разногласий по этому вопросу.