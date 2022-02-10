Вологда, 10 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали шесть человек, всего с начала пандемии — 3250, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 2 064 носителей коронавируса, 147 и з них были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 197 076 случаев COVID-19.