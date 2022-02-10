Тюмень, 10 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 311 ковидных пациентов, 288 госпитализировано с COVID-19. Об этом 10 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 10 февраля коронавирус выявили у 2792 тюменца. Это на 10 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 февраля коронавирус выявили у 125 919 человек, выздоровели 88 814 пациентов, скончались 3790 (на семь человек больше, чем днём ранее).