Москва, 10 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. С 7 по 14 февраля 2022 года по инициативе Российской государственной детской библиотеки и Ассоциации «Растим читателя» проходит VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!».

РГДБ День книгодарения

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля более чем в 45 странах.

Главная цель Общероссийской акции — собрать книги для библиотек малых городов и сёл, которые нуждаются в пополнении фондов. С 2017 года было собрано около 1 миллиона книг.

В первую очередь акция направлена на пополнение фондов детских библиотек. По данным опроса ВЦИОМ (сентябрь 2021), проблемы с доступом к книгам имеют 44% младших школьников и 33,6% подростков, что в основном обусловлено малыми тиражами детской литературы и недостаточным финансированием библиотек для пополнения и обновления фондов. Между тем, проблемы с комплектованием испытывают и все остальные неспециализированные библиотеки. Поэтому можно дарить книги и для взрослой аудитории.

Принести новые книги для нуждающихся библиотек можно в РГДБ, книжные магазины, школы, музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры и образования, которые присоединились к акции во всех регионах России.

Книги, полученные РГДБ от издательств и других организаций-партнеров, отправятся в 51 региональную библиотеку по выбору участников Ассоциации «Растим читателя». Это библиотеки в Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях и в Хабаровском крае.

Книги, подаренные читателями РГДБ, будут отправлены Харабалинскую межпоселенческую библиотеку (Астраханская область) и в библиотеку Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Волгоградская область).

Книги, собранные в РГДБ, в региональные библиотеки доставляет партнер акции — транспортная компания «Деловые Линии».

Стратегические партнеры акции — Российский книжный союз и Российская библиотечная ассоциация. Генеральным партнером акции 2022 года стала крупнейшая в России издательская группа Эксмо-АСТ.

Самый щедрый даритель-частное лицо — это детский писатель, мама пятерых детей Анна Федулова. За последние несколько лет она подарила более шестисот книг.

Автор плаката и промо-материалов акции — художница Елизавета Казинская. В ближайшее время РГДБ объявит конкурс на создание плаката и других промо-материалов для акции 2023 года.

Подарить книгу можно и не выходя из дома. Для этого достаточно посетить сайт Подари ребенку книгу. Здесь можно узнать, в каких книгах нуждаются те или иные библиотеки, и купить их в книжных интернет-магазинах, оплатив доставку в выбранную библиотеку.