Москва, 10 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 9 февраля протестировала важную поддержку в районе 74,50 руб., обновив минимумы середины января на отметке 74,37 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 10 февраля, котировки тянутся в северном направлении, пытаясь отскочить от упомянутой поддержки, но восходящий импульс пока не получает развития.

Движения в долларовых парах сегодня весьма скованные, что связано с замедлением торговой активности в ожидании инфляционного отчета из США.

Трейдеры ждут от статистики сигналов в контексте будущей политики ФРС США, но на самом деле единичный отчет вряд ли изменит планы Центробанка, а потому и реакция рынков на релиз может оказаться довольно сдержанной, если, конечно, обойдется без явных сюрпризов в том или ином направлении.

Рынок нефти продолжает оказывать поддержку нашей валюте. Ралли Brent пробуксовывает, но цены остаются на высоких уровнях.

И фундаментально рынок настроен как минимум на сохранение крепких позиций с перспективой обновления многолетних максимумов и достижения круглой отметки $100 за баррель.

Техническая картина говорит, как минимум, в пользу замедления роста рубля. Здесь многое зависит от дальнейшего поведения USD на международной арене. Если CPI все же придаст доллару бычий импульс, пара сможет развить желаемый отскок от минимумов хотя бы в краткосрочной перспективе.

Также в пользу российской валюты продолжают играть ожидания повышения ставки Банком России на завтрашнем заседании. Как только этот фактор будет отыгран, рубль рискует вернуться к снижению в случае отсутствия прогресса в направлении разрешения геополитического конфликта», — пояснил эксперт.

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