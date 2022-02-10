Тамбов, 10 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 78 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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10 февраля выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 77 тыс. 341 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 62 тыс. 609 пациентов, в том числе 233 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2004 человека. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.