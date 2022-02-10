Астана, 10 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Вооруженных сила Казахстана большой недобор призывников на срочную службу. Об том 10 февраля заявил депутат Сената республики Бекболат Орынбеков на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

«В 2021 году к призыву на срочную воинскую службу подлежало 215 105 человек, из них призвано в вооруженные силы и другие войска только 32 тыс.», — сказал сенатор.

По словам Орынбекова, многие молодые люди скрываются от призыва. Этому способствует внутренняя миграция и отсутствие наказание за уклонение от воинской службы. В розыске находятся 39 563 призывника.

Сенатор заявил, что необходимо ввести льготы для тех, кто отслужил срочную службу в армии. Это могут быть послабления при поступлении в вузы, открытие накопительных счетов для призывников, увеличение размера денежного довольствия для них, а также льготы на оплату коммунальных услуг и право на сохранение рабочего места.

Кроме того, Орынбеков призвал пересмотреть условия предоставление призывникам отсрочки.