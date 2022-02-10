Астрахань, 10 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 92 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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10 февраля выявлено 842 новых случая заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 96 тыс. 344 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 114 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 321 — за последние сутки.

За весь период скончались 2724 человека. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.