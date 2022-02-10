Луганск, 10 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Перемещение Вооруженными силами Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» около линии соприкосновения в Донбассе зафиксировала Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе НМ ЛНР.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что в нарушение Минских соглашений, Киев продолжает переброску запрещённого тяжелого вооружения к линии боевого соприкосновения на расстояние, которое позволяет его оперативно применить в любой удобный момент.

«Разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24 механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе н.п. Белгоровка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанное перемещение украинкой стороной РСЗО «Град» было замечено беспилотником СММ ОБСЕ, однако не было отражено в отчете миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки два раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).