Липецк, 10 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 173 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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10 февраля выявлено 1733 новых случая заражения коронавирусом — на 90 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 104 тыс. 424 случая заражения.

За весь период наблюдения 86 тыс. 157 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 983 — за последние сутки.

За весь период скончались 3122 человека. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.