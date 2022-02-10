Саратов, 10 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в инфекционные больницы доставили 276 пациентов, выписали по выздоровлении 405 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии по состоянию на 10 февраля вылечились 131 984 человека. Подтверждено 159 434 случая заражения коронавирусом, из них 1844 новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 632 человека, 458 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1838 пациентов, на амбулаторном — 20 346.

За последние 24 часа умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5436 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки населения переходят с 10 февраля на прием граждан по предварительной записи.

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