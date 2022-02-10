Красногорск, 10 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 10 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1125. Следом за Одинцово идёт Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 539 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 458 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 7 611 новых случаев заражения коронавирусом.