Оренбург, 10 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали поступили 182 пациента. Это меньше предыдущего суточного показателя на 88. Об этом 10 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

С начала пандемии в регионе выздоровели 108 379 оренбуржца. За последний день из COVID-центров выписаны 1254 пациента. По причине коронавирусной инфекции скончался 3621 человек, в том числе трое — за последние сутки.

В Оренбуржье за сутки провели 15 282 ПЦР-исследования на коронавирус. Выявили 2875 случаев заражения.