Калуга, 10 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 151 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 106 человек. Днём ранее, 9 февраля, в регионе был зарегистрирован 1 241 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 81 838 человек, 66 135 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 323 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.