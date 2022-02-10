Ханты-Мансийск, 10 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 февраля госпитализированы 142 больных с COVID-19, 2080 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлен 3261 новый случай заражения коронавирусом, на 210 меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 10 февраля является Сургут — 1056. Коэффициент распространения инфекции — 0,95. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 29,7%.

С начала пандемии в Югре к 10 февраля насчитывается 153 586 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 101 468 пациентов, 2210 скончались (на пятерых пациентов больше, чем днём ранее).