Пермь, 10 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за сутки поступило 414 пациентов, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 10 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах занято 3509 коек. Коечный фонд свободен на 20,9%. В тяжелом состоянии находятся 239 пациентов. Из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 929 человек, в том числе 13 — за последние сутки.

За сутки в Прикамье проведено 26 582 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 5302 случая заражения.