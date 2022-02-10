Красногорск, 10 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 10 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 7 611 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 4 345 случаев меньше аналогичного показателя 9 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 11 956 человек, а днем ранее — у 8 486 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом.