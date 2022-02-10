Стокгольм, 10 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Учения полка Lv6 в шведском Хальмстаде закончились полным нарушением техники безопасности после того, как военнослужащие утопили оставшиеся ручные гранаты в близлежащем озере. Офицер, руководивший учениями, теперь наказан 20-дневным вычетом из зарплаты. Об этом 10 февраля сообщил телеканал SVT.

Peter Fristedt Шведские солдаты

В ходе прошлогодних майских учений в муниципалитете Уддевалла, офицер, ответственный за мероприятие, принял решение уничтожить оставшиеся ручные гранаты, а не возвращать их на склад. Он взял с собой на озеро четырех призывников, с которыми выбросил взрывные средства в озеро.

Комитет по ответственности личного состава вооруженных сил Швеции посчитал, что офицер нарушил длинный перечень правил безопасности. Его также признали виновным в ненадлежащим использовании боеприпасов и расточительстве.