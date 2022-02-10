Загреб, 10 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в четверг, 10 февраля, прибыл с официальным визитом в Хорватию. Об этом сообщает AMNA.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Отмечается, что Мицотакис встретится с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в историческом здании Бански Двори в Загребе, после чего стороны выступят с совместными заявлениями для прессы.

Кроме того, днем Мицотакис встретится с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем. Затем у него запланирована встреча с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем.