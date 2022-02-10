Воронеж, 10 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Воронежской области обратились 2851 человек обратились в медучреждения в связи с получением травм за 3−9 февраля, данные опубликовал региональный департамент здравоохранения 10 февраля. Больше всего травм получили жители Воронежа — 1751 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

В 1 064 случаях причиной получения травм жителями региона стал гололёд. Большинство получили амбулаторную помощь, а 95 пострадавшим понадобилась госпитализация.

С 3 по 9 февраля в Воронежской области также зарегистрировано 19 случаев обморожения и четыре случая переохлаждения.

Отметим, в Воронежскую область с 7 февраля пришло сильное потепление — после морозов, местами до — 17, столбики термометра поднялись до нуля и выше.