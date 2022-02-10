Скопье, , 11:53 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии и открытости Костас Фрагояннис посетит Северную Македонию с официальным двухдневным визитом, который начнется в четверг, 10 февраля. Об этом сообщает AMNA.

Северная Македония Juan Antonio Segal

Фрагояннис встретится с несколькими государственными чиновниками в недавно избранном правительстве страны. В том числе, намечена встреча с министром финансов Северной Македонии Фатмиром Бесими и посещение штаб-квартиры Stopanska Banka для встречи с руководителями банка.

Позже греческий министр примет участие в ужине в его честь, который устроят заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Боян Маричич и заместитель премьер-министра страны по экономическим вопросам Фатмир Битики.

В пятницу, 11 февраля, Фрагояннис проведет последовательные встречи с заместителем министра иностранных дел Северной Македонии Фатмиром Исаки, заместителем премьер-министра Маричичем, министром экономики Северной Македонии Крешником Бектеши, заместителем премьер-министра Битики и премьер-министром Димитром Ковачевским.