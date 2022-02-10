Барнаул, 10 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 10 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 14 982 зараженных коронавирусом ребенка (+964 за сутки).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Число тестирований на коронавирус снизилось с рекордных 24 696 исследований до 18 936 (с учётом повторных — минус 5760 за сутки). Впервые выявлены 4438 новых носителей (+340).

По состоянию на 10 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2421 человек (+45). Кроме этого, 226 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 27 500 (+141 за сутки) и 124 989 (рекордные +4089 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 376 (+43 за сутки).

Из них 145 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменяли). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9035 человек, причём 21 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 163 625 человек. Выздоровели 117 060 пациентов (+1655 за сутки).

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