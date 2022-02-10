Петрозаводск, 10 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выписано по выздоровлению с больничного 658 человек, что на 26 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 10 февраля сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 1045 инфицированных (среди которых 136 детей), что на 79 человек меньше, чем днем ранее. Большинство среди новых инфицированных не были привиты — 1003 человек (95,9%).

На данный момент в ковидных стационарах получают лечение 923 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 855 человек, в тяжёлом — 59, в том числе пять ранее вакцинированных. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь девяти крайне тяжёлых больных.

«На 10 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 108 482 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 13 774 ребёнка. Выздоровели с начала пандемии 101 145 человек, за последние сутки — 658», — добавил чиновник.

За сутки в Карелии зарегистрированы четверо умерших от осложнений, вызванных ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1355 человек.