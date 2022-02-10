Эр-Рияд, 10 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры. Об этом 10 февраля сообщает Al-Hadath.

Kremlin.ru Салман аль-Сауд

По данным журналистов, в ходе переговоров были затронуты вопросы ближневосточной политики, в частности: ситуация в Йемене и переговоры по иранской «ядерной сделке».

Отмечается, что в ходе разговора король Салман поддержал власти США в стремлении лишить Иран ядерного оружия.

По мнению саудовских властей, страны Персидского залива и их партнёры должны положить конец «деструктивной деятельности» Ирана в регионе, в частности — оставить поставки иранского оружия в Йемен.