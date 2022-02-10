Барнаул, 10 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 10 февраля 2022 года вакцинированы 1 308 623 человека (всего +2592 за сутки), в том числе 1590 детей возрастом 12−17 лет (+56 за сутки).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Из общего числа привитых 71 195 жителей региона получили первую прививку (-795 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 155 939 (+3720 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 81 489 ревакцинированных (+667 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад. К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

Читайте также: Один в очереди: жителю Барнаула отказали в прививке от COVID-19

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек