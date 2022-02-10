Ульяновск, 10 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области наращивают ковидный коечный фонд из-за рекордного количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона по итогам работы оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

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По данным властей, в ковидных госпиталях Ульяновской области развёрнуто 1348 коек, из них свободными на 8 февраля оставалось 13%.

«Дал поручение минздраву наращивать коечный фонд для ковидных больных», — сообщил на заседании ульяновский губернатор Алексей Русских.

7 февраля в области перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом 108 коек, в том числе создано 50 мест в областной детской инфекционной больнице, 35 и 23 койки — в Барышской и Новоспасской районных больницах соответственно.

«В случае необходимости развернут 150 дополнительных коек в областном клиническом госпитале ветеранов войн и Ульяновской районной больнице», — добавил глава региона.

Напомним, что в Ульяновской области привились первым компонентом от ковида свыше 675 тыс. человек, или 85% от планового показателя. В том числе вакцинацию прошли 450 детей, ревакцинированы 110 тыс. жителей

Отметим, что в регионе на финансирование отраслевой госпрограммы по развитию здравоохранения дополнительно направят 354,3 млн рублей, в том числе 311 млн рублей выделят из областной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 9 февраля официально выявлено 1318 случаев заражения коронавирусом. Рекорд по количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки установлен 7 февраля, когда было выявлено 1387 носителей.