Кызыл, 10 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки от COVID-19 излечились 3107 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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Отметим, что данные регионального минздрава очень часто расходятся с официальными цифрами федерального оперштаба. Так, накануне, в ведомстве сообщили о 1835 излечившихся пациентах, тогда как в Москве — о 322.

Тем временем, за сутки в республике выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 9017.

По состоянию на 10 февраля, в стационарах Кызыла лечатся 982 пациента, в том числе 92 ребёнка и 60 беременных женщин. 17 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«Свободный коечный фонд составляет 38,9%. Всего коек — 1608, в том числе в районах — 407. По данным комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022 г. от COVID-19 умерло 9 человек», — добавили в минздраве.