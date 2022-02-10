Томск, 10 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Томской области 70% случаев коронавирусной инфекции даёт штамм «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в областной администрации.

Mos.ru Поликлиника

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Темпы прироста заболеваемости остаются высокими, однако при этом в госпитализации нуждается лишь около 10% носителей коронавируса. Серьёзную нагрузку испытывают поликлиники, медпункты и колл-центры.

Продолжает фиксироваться в регионе и штамм коронавируса «Дельта».

»Из всех заболевших около 10% требуется госпитализация, 30% — это бессимптомные формы, а все остальные — это люди, которым требуется амбулаторное лечение», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

По её словам, колл-центры и регистратуры поликлиник принимают более 20 тысяч звонков в сутки. Около 1 тысячи вызовов приходится на скорую помощь.

Левко отметила, что на сегодняшний день Томская область занимает 56-е место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Стабилизация ситуации ожидается через две недели. Власти региона призывают жителей вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в Томской области выявлено 75 315 носителей коронавируса.