Новосибирск, 10 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура намерена через суд обязать Кудряшовский свинокомплекс применять наилучшие доступные технологии для предотвращения и уменьшения неприятного запаха. Об этом сообщает редакция «РБК Новосибирск» со ссылкой на надзорное ведомство.

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Прокуратура направила иск в Новосибирский районный суд, в котором в частности, требует организацию разработать и регулярно пересматривать план управления запахом.

Напомним, что согласно результатам проверки, предприятие не применяет наилучшие доступные технологии для уменьшения выбросов неприятного запаха от свиноводческих комплексов и ферм.