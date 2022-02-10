Канберра, 10 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В органе, ответственном за вручение наград по случаю Дня Австралии, отрицают, что кто-либо из сотрудников «угрожал» бывшей австралийке года Грейс Тейм, после того, как активистка заявила, что такой разговор имел место и ее предупредили, чтобы она воздерживалась от публичной критики премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Nine News.

Sfhr.ru Молчание

Ранее в своем выступлении в Национальном пресс-клубе вместе с жертвой секснасилия Бриттани Хиггинс бывшая австралийка года Тейм заявила, что с ней связался старший сотрудник финансируемой государством организации, имя которой она не назвала, и попросил воздержаться от каких-либо «обличительных» высказываний о премьер-министре Скотте Моррисоне.

Всего через несколько часов после того, как бывшая австралийка года впервые рассказала эту историю, министр по вопросам безопасности женщин Энн Растон заявила, что было начато официальное расследование.