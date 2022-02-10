Эксперты обсудили федеральный проект «Патриотическое воспитание»
Москва, 10 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В среду, 9 февраля, в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) обсуждение итогов реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 2021 году и перспектив на 2022 год, а также решения основных задач для достижения заявленной цели проекта.
На площадке Общественной палаты РФ гражданский запрос и гражданские инициативы традиционно встречаются с государственными органами власти. Эти встречи действительно могут изменить ход реализации федеральных проектов, подчеркнула Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.
Подробнее о реализации проекта рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов. Он отметил, что в 2021 году завершена разработка примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций всех уровней. Их общим стержнем являются традиционные ценности, такие как родина, семья, дружба и знания. Совместно с заинтересованными органами власти, НКО разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2021−2022 учебный год.
Важным направлением проекта является поддержка крупных детских общественных объединений с помощью субсидий, грантовая поддержка НКО. Денис Грибов также напомнил, что был создан Координационный совет по систематизации деятельности детских и молодежных объединений, который возглавил министр просвещения Сергей Кравцов.
Отдельно он рассказал об эффективности проекта всероссийских онлайн-уроков. В 2021 году проведено 18 онлайн-уроков. При этом количество просмотров составило более 8,3 млн. В 10 регионах с 1 сентября 2021 года введена должность советника директора школы по воспитанию.
О работе над проектом «Без срока давности» рассказал Алексей Романов, референт Управления Президента РФ по общественным проектам. В рамках проекта в регионах России возбуждаются уголовные дела о геноциде мирного населения СССР. Также объявлен конкурс сочинений. До 6 марта проходит региональный этап, а 7 марта стартует федеральный.
Первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров призвал рассматривать программу патриотического воспитания вместе со Стратегией национальной безопасности, так как от обоих документов зависит безопасность России. При этом он указал, что Министерсьво просвещения России не присылало разработанную им программу для обсуждения в ОП РФ. Отдельно Вячеслав Бочаров подчеркнул, что в документе не описана роль ветеранских организаций.
Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерство образования и науки РФ Валентина Шалашникова отметила, что в целевую аудиторию программы входят студенты, а для взаимодействия с ними необходимо учитывать, какая патриотическая воспитательная работа проводилась для них в школе. С этой точки зрения, добавила эксперт, Минпросвещения России проводит комплексную работу.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) принимает участие в реализации проекта «Патриотическое воспитание», создавая условия для развития взаимодействия между поколениями, вовлечения детей в социально-активную деятельность, вовлечения ветеранов в работу с молодым поколением, рассказал заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.
В течение 2021 года Росмолодежь и Роспатриотцентр провели комплекс мероприятий в сфере патриотического воспитания. Среди них четыре окружных образовательных форума для представителей этой сферы, сообщила директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова.
Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.
По итогам обсуждения федерального проекта в ОП РФ будут сформированы рекомендации для всех субъектов сферы воспитания и органов власти.