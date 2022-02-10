Челябинск, 10 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 февраля по выздоровлению выписали уже 3264 пациента, перенесших COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе излечились уже 160 520 граждан. А обнаружили 212 124 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается уже 43 665 человек. Скончались от ковида ещё 17 граждан.