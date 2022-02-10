Севастополь, 10 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары поступили ещё 82 человека, данные за сутки опубликовала 10 февраля пресс-служба правительства региона. Накануне, 9 февраля, сообщалось о 72 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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Выписаны за последние сутки были 46 пациентов после коронавируса. В ковид-госпиталях на утро 10 февраля остаются 769 пациентов, из них 611 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе развёрнуто 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В общей сложности за сутки в Севастополе подтверждено 683 новых случая заболевания COVID-19, тогда как утром 9 февраля сообщалось о 397 заболевших. Скончались шесть пациентов в возрасте от 63 до 88 лет.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 62 672 случаев заражения корнавирусом. Выздоровели 52 623 человека, жертвами инфекции стали 2007 пациентов.