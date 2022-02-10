Париж, 10 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, Киев и Берлин достиг своей «цели», позволив продвинуться в вопросе вокруг ситуации на Украине. Такую оценку, как сообщает Le Figaro, дал Елисейский дворец, предупредив, что «немедленных успехов» ожидать не следует.

TouN Елисейский дворец

«Цель была достигнута», — резюмировали в Елисейском дворце, подтвердив, что речь шла о том, чтобы дать всем возможность сделать перерыв и рассмотреть вопрос деэскалации.

Президент Франции также переговорил с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы. После президент переговорил с главой США Джо Байденом, но в настоящее время поездка в Вашингтон не планируется.